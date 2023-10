Novorizontino vence a Ponte e ultrapassa Guarani na Série B

O Novorizontino derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, nesta sexta-feira (27), e é o novo integrante do G-4 da Série B do Brasileirão. O feito foi à custa de outro clube campineiro: o Guarani, que perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0. Assim, o Tigre chegou aos 56 pontos e assumiu momentaneamente a quarta posição, entrando na zona de classificação para a elite do futebol nacional.

Em casa, o Novorizontino foi melhor que a Ponte, ameaçada de rebaixamento, mas não venceu com facilidade. Na primeira etapa, o time da casa perdeu boas chances logo nos primeiros minutos e viu a Macaca reagir. Inclusive, com uma bola na trave de Gabriel Santiago. Mas a vantagem chegaria depois do intervalo.

Aos dez minutos da etapa final, após uma boa triangulação pelo meio, Felipe Marques recebeu na meia-lua e bateu no canto de Caíque França, abrindo o marcador. A Ponte, nessa altura já muito recuada, viu o Novorizontino ir com tudo para cima e criar boas chances. Romulo perdeu duas oportunidades mas, aos 28, não tornou a falhar.

Em bela cobrança de falta, o atacante que entrou no lugar de Rodolfo, no intervalo, acertou um belo chute e definiu a vitória em 2 a 0. A quatro jogos do fim da Série B, o Novorizontino segue com chances reais de um acesso inédito, mas precisa secar Juventude e Criciúma para terminar a rodada ainda em quarto.

