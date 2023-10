Vila Nova e Atlético-GO fazem clássico decisivo na Série B

O sábado (28) promete ser quente em Goiânia, para um clássico que pode decidir destinos na Série B do Brasileirão. Às 19h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Atlético-GO fazem um duelo decisivo. Para os mandantes, pode ser a última chance de lutar para chegar à Série A, enquanto o Dragão poderá encaminhar o seu acesso. O Vila é nono colocado, com 51 pontos, enquanto os atleticanos estão em terceiro, com 59.

O Vila tem que vencer de qualquer forma para seguir com possibilidades de subir. A equipe vem de derrota para o Tombense e um novo revés pode ser decisivo para manter o time mais um ano na Série B. Aliás, a equipe só venceu um de seus últimos seis jogos na competição e, para piorar, nunca conseguiu derrotar o rival numa Série B.

Mas nem por isso o Atlético está deslumbrado. Embora tenha comemorado a derrota do Sport, que o deixa livre para assumir o segundo lugar, o time promete seriedade. Neste confronto entre Jair Ventura, do Dragão, e Adson Batista, do Vila, a promessa é de muito equilíbrio. Tanto é que os últimos três jogos entre os clubes terminaram em empatem incluindo o do primeiro turno: 1 a 1.

Anteriormente, mais dois jogos dão sequência à 34ª rodada da Série B. À tarde, o Criciúma (54 pontos) recebe o Sampaio Corrêa (36) e também precisa ganhar para seguir sonhando com a subida. Ao mesmo tempo, o ameaçado Ituano (36) joga contra o Mirassol (53), que ainda acredita numa arrancada na reta final.

SÉRIE B – 34ª RODADA

Quinta-feira (26/10)

ABC 1×1 Avaí

Sexta-feira (27/10)

Ceará 2×1 Sport

Guarani 0x1 Botafogo-SP

Novorizontino 2×0 Ponte Preta

Sábado (28/10)

Criciúma x Sampaio Corrêa – 15h30

Ituano x Mirassol – 15h30

Vila Nova x Atlético-GO – 19h

Domingo (29/10)

Londrina x CRB – 18h30

Vitória x Juventude – 19h

Segunda-feira (30/10)

Chapecoense x Tombense – 20h

