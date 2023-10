Fortaleza faz reconhecimento do gramado do palco da final da Sul-Americana

O Fortaleza realizou nesta sexta-feira (27), véspera da decisão da Copa Sul-Americana, o reconhecimento do gramado do Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). O elenco tricolor participou da atividade que durou aproximadamente 15 minutos.

O procedimento consta como parte do protocolo da Conmebol para a final do torneio continental. A entidade, aliás, fez melhorias no local, com destaque para dar mais qualidade ao estado da grama.

A finalíssima da edição 2023 da Copa Sul-Americana-2023 será neste sábado (28), às 17h (de Brasília).

