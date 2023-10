Fábio, do Fluminense, chegará ao 100º jogo de Libertadores na final contra o Boca; veja recordistas

A final da Libertadores é especial para todos os jogadores. No entanto, para Fábio, do Fluminense, ela terá um elemento ainda mais marcante. Ele chegará ao 100° jogo no torneio justamente na decisão contra o Boca Juniors, com a possibilidade de conquistar o título inédito para deixar seu nome para sempre marcado na história da Liberta. Hoje, Fábio é o terceiro jogador que mais vezes atuou na história da competição, atrás apenas dos paraguaios Ever Almeida, que também era goleiro, com 113 jogos, e Sérgio Aquino, meia, que disputou 107 partidas.

Fábio é, portanto, o brasileiro com mais jogos na história da Libertadores. Depois dele aparecem Rogério Ceni, com 90 partidas, e Weverton, do Palmeiras, com 84. Apesar das muitas participações, ele ainda busca o título que falta na carreira. A idade, atípica para os padrões do futebol, não é impeditivo para sonhar. Muito pelo contrário, é motivo de orgulho.

– Se a gente olhasse lá atrás, seria impossível eu com 43 anos jogando em uma grande equipe, como é o Fluminense, tendo a oportunidade de estar novamente na final da Libertadores buscando um sonho que não é só meu, que foi interrompido em 2009, como do Fluminense também – disse Fábio recentemente, após o Fluminense passar pelo Inter na semifinal.

Como tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025, ele deve, então, ultrapassar Ever Almeida e Sérgio Aquino, ambos aposentados, assumindo o posto de jogador com maior número de jogos na história da Libertadores.

Fábio é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, com 976 partidas pelo time celeste. Agora, ele quer também entrar para o hall de maiores ídolos do Fluminense, com a conquista da Libertadores.

RECORDISTAS DE JOGOS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º – Ever Almeida (PAR), goleiro – 113 jogos

2º – Sérgio Aquino (PAR), meia – 107 jogos

3º – Fábio, goleiro do Fluminense – 99 jogos

4º – Vladimir Sori (BOL), volante – 96 jogos

5º – D’Alessandro (ARG), meia – 95 jogos

*Dados do site Transfermarkt

AS PARTICIPAÇÕES DE FÁBIO NA LIBERTADORES

2001 – Vasco – Quartas de final

2008 – Cruzeiro – Oitavas de final

2009 – Cruzeiro – vice-campeão

2010 – Cruzeiro – Quartas de final

2011 – Cruzeiro – Oitavas de final

2014 – Cruzeiro – Quartas de final

2015 – Cruzeiro – Quartas de final

2018 – Cruzeiro – Quartas de final

2019 – Cruzeiro – Oitavas de final

2022 – Fluminense – eliminado na fase preliminar da Libertadores

2023 – Fluminense – na final entre Fluminense x Boca Juniors dia 4 de novembro

