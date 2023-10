Após derrota amarga, Tite ganha tempo para corrigir erros no Flamengo

O Flamengo se desconcentrou por dez minutos e acabou sendo derrotado de virada pelo Grêmio em Porto Alegre. Assim, Tite terá uma semana livre de treinos para corrigir os erros antes dos próximos compromisso da temporada.

Flamengo e Bragantino se enfrentariam neste fim de semana, no Maracanã. No entanto, os representantes da Conmebol queriam promover ajustes no estádio antes da final da Libertadores. Portanto, os dois times agora só vão se enfrentar no dia 23 de novembro.

Quando chegou ao Flamengo, Tite teve dez dias livres de treinos pela frente. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estavam paralisados por conta da Data Fifa. O técnico agora terá um outro tempo livre para promover ajustes na equipe rubro-negra.

Momento do Flamengo

No jogo da última quarta-feira (25), muitas falhas foram cometidas em Porto Alegre. Sem Fabrício Bruno e David Luiz, os defensores rubro-negros deram espaços ao Grêmio e mostraram uma vulnerabilidade que não havia acontecido nos dois primeiros jogos do técnico.

O ataque é um outro ponto que precisa evoluir. Afinal, Pedro e Gabi estão há três meses sem fazer gols com bola rolando e não vêm conseguindo apresentar boas atuações nos últimos jogos. É importante lembrar que ambos trabalharam com Tite na Seleção Brasileira.

O meio-campo, por outro lado, é um setor que funcionou bem. Afinal, Pulgar, Thiago Maia e Gerson vivem um bom momento e estão adquirindo cada vez mais confiança. Arrascaeta, por outro lado, ainda se recupera de uma lesão muscular e ainda não está na melhor forma física.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (01), diante do Santos, às 20h, no Mané Garrincha, pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra está na quarta colocação, com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato.

