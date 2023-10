Fluminense tenta voltar a vencer fora de casa no Brasileirão depois de cinco meses

Para uma equipe disputar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, é necessário ter equilíbrio entre os setores e também pontuar fora de casa. O Fluminense, entretanto, tem o melhor aproveitamento como mandante, porém não vence como visitante desde o dia 10 de maio, quando derrotou o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Com isso, o time tem deixado pontos pelo caminho e está fora do G6. Desde então, foram dois empates e nove derrotas longe do Rio de Janeiro, em mais de cinco meses.

Por outro lado, o Tricolor não perdeu fora de casa no mata-mata da Copa Libertadores, voltou à final depois de 15 anos e está com o grito de campeão preso na garganta. Dia 4, o Maracanã estará lotado para o duelo com o Boca Juniors, às 17h (de Brasília), mas antes o time tem dois jogos pelo Brasileirão: Atlético-MG e Bahia.

Confronto direto e jejum em Minas

Coincidentemente, os dois jogos serão fora de casa, e o primeiro deles acontece neste sábado (28), às 21h. A equipe carioca irá debutar na Arena MRV, mas para voltar com os três pontos na bagagem, terá que encerrar uma incômoda escrita. A última vitória do time de Laranjeiras, em Belo Horizonte, sobre o Atlético foi em 21 de maio de 2017, quando Richarlison e Henrique Dourado marcaram, enquanto Gabriel França descontou.

Depois desse triunfo, foram cinco vitórias do Galo e um empate, estabelecendo assim um jejum de quase seis anos. No ano seguinte, a equipe mineira impôs uma goleada por 5 a 2 no Independência e não tomou conhecimento do Tricolor. Em 2019, mais uma vitória no estádio do América, desta vez por 2 a 1, com gols de Cazares e Ricardo Oliveira. Nenê, por sua vez, descontou no fim da partida, porém já era tarde.

Em meio aos jogos pelo Brasileirão, teve o confronto pela Copa do Brasil 2021, com mais uma vitória atleticana. Quem se tornou um carrasco nos últimos jogos foi Hulk, que estufou a rede quatro vezes nas duas últimas partidas em Belo Horizonte. O atacante, portanto, será titular no esquema montado por Felipão para o confronto direto deste sábado (28).

Apesar de estar na decisão da Libertadores, o Fluminense não pode deixar o Brasileirão de lado. Apenas um ponto separa as equipes que estão fora do G6 e não podem deixar o G4 disparar restando onze rodadas. Fernando Diniz, porém, não poderá contar com a dupla Paulo Henrique Ganso e Cano (suspensos), dois desfalques importantes no penúltimo jogo antes da final da Libertadores. Os experientes Felipe Melo e Marcelo também devem estar fora de combate, visando a recuperação física de ambos para o dia 4.

Últimos jogos contra o Atlético-MG em Minas Gerais

01/10/2022 – Atlético-MG 2 x 0 Fluminense – Brasileirão

28/11/2021 – Atlético-MG 2 x 1 Fluminense – Brasileirão

15/09/2021 – Atlético-MG 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil

14/10/2020 – Atlético-MG 1 x 1 Fluminense – Brasileirão

10/08/2019 – Atlético-MG 2 x 1 Fluminense – Brasileirão

10/06/2018 – Atlético-MG 5 x 2 Fluminense – Brasileirão

21/05/2017 – Atlético-MG 1 x 2 Fluminense – Brasileirão

Aproveitamento do Fluminense como visitante no Brasileirão 2023

Jogos: 13

Pontos: 8

Vitórias: 2 (América-MG e Cruzeiro)

Empates: 2 (Athletico e Goiás)

Derrotas: 9 (Fortaleza, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Coritiba, São Paulo, Vasco, Cuiabá, Bragantino)

Gols feitos: 14

Gols sofridos: 24

Aproveitamento: 20.51%

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.