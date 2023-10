Chelsea perde em casa e só se afunda no Campeonato Inglês

Mais uma vez o Chelsea tropeçou no Campeonato Inglês. Neste sábado (28/10), pela 10ª rodada, recebeu o Brentford no Stamford Bridge. Mas, apesar de dominar amplamente e desperdiçar várias chances, cometeu erros defensivos. Num deles, aos 13 da etapa final, viu Ethan Pinnock abrir o placar. Nos acréscimos, quando o goleiro Sánchez foi ao ataque tentar o empate, mas seu time perdeu e bola e Mbeumo, com o gol vazio mandou para a rede. Dessa forma, Brentford 2 a 0.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

O Chelsea parou nos 12 pontos, em modestíssimo 11º lugar e com risco de perder mais posições ao fim da rodada. Já o Brentford foi aos 13 pontos, e assumiu a 10ª posição. Porém, também com risco de perder pelo menos três posições.

No primeiro tempo, só deu Chelsea. Sempre em cima, o time acumulou uma série de grandes oportunidades em finalizações de fora da área e aparecendo muito bem em jogadas pelos flancos. Nas melhores, Madueke chutou na trave e Cucurella desperdiçou após chuveirinho.

Chelsea vacila e Brentford sai na frente

Porém, no segundo tempo, o Chelsea voltou muito mal, dando oportunidades para o Brentford. Primeiramente, Mbeumo desmarcado chutou para grande defesa do goleiro Sánchez. Contudo, aos 13 minutos, Mbeumo avançou até o fundo pela direita e cruzou para a cabeçada certeira de Pinnock. O time visitante fazia 1 a 0.

Daí para a frente, só deu Chelsea diante de um rival bem fechado. Porém, com 70% de posse e o triplo de finalizações do rival, não se pode dizer que o time da casa não buscou o gol. Mas a ineficiência ofensiva o levou a mais uma derrota. Porém, não sem antes de levar um gol que irritou a torcida. Nos acréscimos, o goleor Sánchez foi ao ataque tentar um gol em escanteio. O Brentford ficou com a bola e sem goleiro, Maupay avançou e tocou para Mbeumo mandar para a rede.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/10):

Crystal Palace 1×2 Tottenham

Sábado (28/10):

Chelsea 0x2 Brentford

Arsenal x Sheffield United – 11h

Bournemouth x Burnley – 11h

Wolves x Newcastle – 13h30

Domingo (29/10):

West Ham x Everton – 10h

Brighton x Fulham – 11h

Aston Villa x Luton Town – 11h

Liverpool x Nottingham Forest – 11h

Manchester United x City – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.