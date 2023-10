Betinho Marques: ‘O Galo é minha Coca-Cola, me deixe ser feliz’

Não quero falar das flores, nem de como a cidade mudou. Eu quero é beber minha Coca-Cola.

Não quero sua reclamação constante, incessante, perturbando o meu coração.

Não quero saber dos homens, tampouco dos seus poderes, discórdias ou dilemas.

Não quero sua inveja infundada, amargurada e que finge um sorriso amarelo de quem não lida bem com a alegria.

Não quero sua letargia, não quero sua péssima energia. Dispenso também sua revolta incongruente, seletiva e indecente.

Quero saber da minha Coca-Cola, aquela que precisa estar estupidamente “trincada” para apaziguar a loucura da minha alma.

Quando ela está morna, não orna. Ela precisa descer na “goela” ardendo, com o “suor” no vidro escorrendo, em onomatopeia, de “glut-glut”.

Eu só quero saber do Galo, do símbolo do CAM, cara. Dá-me a minha Coca-Cola, deixe ela arder no meu peito, sujeito.

Sim, dê-me um respiro, me deixe aliviar. Vais dizer que Coca-Cola não faz bem para a saúde e aquela ladainha de sempre.

A Coca-Cola é meu Galo de cada dia, faz mal, faz bem, se faz morrer, faz mais ainda viver.

Ainda não virei santo, não quero fofoca hoje, não quero saber. Quero a minha Coca-Cola, quero o Galo Doido da minha vida, queira também ou tchau “pro cê”.

Desce uma trincando, de vidro, hoje tem Galo e como diria Ronaldinho:

“Joga o copo pro alto, vamos beber”

Galo, som, sol e sal é fundamental

Por: Betinho Marques

