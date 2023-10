Manchester United x Manchester City: onde assistir e escalações

O clássico entre Manchester United e Manchester City promete agitar o Campeonato Inglês. O derby de Manchester coloca frente a frente rivais em situações opostas, neste domingo (29), às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela 10ª rodada da Premier League. Atual campeão inglês e europeu, os Citizens seguem na caça ao líder e brigam para defender o título. Já os Red Devils chegam de três vitórias consecutivas, mas estão distantes da disputa pela liderança e tentam encostar nos líderes da competição.

Onde assistir

Os canais ESPN e |Star+ transmitem a partir das 12h30 (de Brasília)

Como chega o Manchester United?

O Manchester United chega embalado para o clássico com três vitórias consecutivas. Após vencer o Copenhague, da Dinamarca, por 1 a 0, pela Liga dos Campeões, os Red Devils tentam manter a boa fase para encostar nos líderes do Campeonato Inglês. O técnico Erik ten Hag aposta no bom desempenho ofensivo da equipe dentro de casa, mas terá que encontrar um equilíbrio na defesa para segurar o City. Na atual temporada, o United marcou em todos os jogos em casa, mas ainda não terminou uma partida sem ser vazado na competição.

Para o jogo, o técnico Erik ten Hag não poderá contar com o zagueiro Lisandro Martínez, o lateral-esquerdo Luke Shaw, os alas Amad Diallo e Tyrell Malacia, e o atacante Jadon Sancho, que se recuperam de lesões. Por outro lado, o volante Casemiro retorna após se recuperar de uma entorse no tornozelo na partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias. O brasileiro deve ter a companhia de Christian Eriksen no meio-campo, que parece ter vencido a concorrência com Sofyan Amrabat e Scott McTominay.

Como chega o Manchester City?

Após vencer o Young Boys, da Suíça, por 3 a 1, fora de casa, pela Liga dos Campeões, o Manchester City vira a chave para o Campeonato Inglês e segue a caça ao líder Tottenham – que aumentou a vantagem na liderança após vencer o Crystal Palace. O técnico Pep Guardiola terá quase todos os principais jogadores à disposição, com exceção do zagueiro Manuel Akanji, que foi expulso na partida contra o Brighton, e o meia Kevin De Bruyne, que se recupera de lesão muscular.

Na vitória pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola poupou alguns titulares. Com isso, a expectativa é pelo retorno do zagueiro Josko Gvardiol, do lateral-direito Kyle Walker, do meia Bernardo Silva e do atacante Phil Foden no time titular. Dono da melhor defesa do Campeonato Inglês, o Manchester City aposta no equilíbrio coletivo para superar o rival e seguir na briga pela liderança. O clássico é encarado como uma decisão para não repetir os erros da derrota diante do Arsenal.

MANCHESTER UNITED x MANCHESTER CITY

10ª rodada da Premier League

Data e horário: 29/10/2023, 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED Andre Onana; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire e Sergio Reguilon; Casemiro e Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes e Marcus Rashford; Rasmus Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Rodri e Bernardo Silva; Jéremy Doku, Julian Alvarez e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

