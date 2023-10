Fortaleza x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Neste sábado, 28/10, será conhecido o campeão da Copa Sul-Americana-2023, Fortaleza ou LDU de Quito. O duelo às 17h (de Brasília), será no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. O Fortaleza – em busca de título inédito – chega com campanha fantástica, com sucesso em cima do San Lorenzo na fase de grupos e eliminando o Corinthians na semifinal. A LDU equatoriana – campeã em 2009 e atrás do bi – eliminou, entre outros, o São Paulo nas quartas. Esta grande decisão terá cobertura completa da Voz do Esporte, que abre a transmissão às 15h30, com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael.