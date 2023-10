Liverpool x Nottingham Forest: escalações e onde assistir

Em boa fase na temporada, o Liverpool recebe o Nottingham Forest, neste domingo (29/10), às 11h (de Brasília), em Anfield, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Quarto colocado da competição, os Reds buscam a terceira vitória consecutiva. Dessa forma, chegam empolgados após golearem o Toulouse, da França, pela Liga Europa. Entretanto, o duelo não promete ser fácil. Afinal o Liverpool precisa superar um adversário que deu trabalho para Arsenal, Manchester United e City, além de vencer o Chelsea.

Onde assistir

Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 11h (de Brasília)

Como chega o Liverpool?

Após conquistar três vitórias nos últimos quatro jogos, incluindo triunfos no clássico de Merseyside contra o Everton e a goleada sobre o Toulouse, da França, pela Liga Europa, o Liverpool busca manter a boa fase. Um dos quatro times com 100% de aproveitamento dentro de casa, os Reds não perdem como mandante desde o dia 29 de outubro de 2022, quando foram superados pelo Leeds United por 2 a 1. O duelo com o Forest acontece justamente no dia que a marca completa um ano.

Como chega o Nottingham Forest?

O Nottingham Forest retornou à elite do futebol inglês após mais de duas décadas e conseguiu se manter por mais uma temporada. O time comandado por Steve Cooper, nas primeiras rodadas, deu trabalho e vendeu caro as derrotas para os favoritos e bateu um deles (o Chelsea). Agora, promete dar dor de cabeça para o Liverpool, o histórico rival dos anos 70. Nos últimos três jogos, o Forest empatou com Brentford, Crystal Palace e Luton Town.

LIVERPOOL x NOTTINGHAM FOREST

10ª rodada da Premier League

Data: domingo, 29/10/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk e Kostas Tsimikas; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Darwin Nunez e Luís Diaz. Técnico: Jürgen Klopp

NOTTINGHAM FOREST: Matt Turner; Serge Aurier, Willy Boly, Murillo e Harry Toffolo; Ibrahim Sangare, Orel Mangala e Nicolás Dominguez; Morgan Gibbs-White, Chris Wood e Anthony Elanga. Técnico: Steve Cooper

