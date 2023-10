Com gols só na etapa final e Kane marcando do meio de campo, Bayern 8 a 0!

Em dia de Harry Kane, Bayern de Munique e Darmstadt fizeram neste sábado (28/10) um jogo, no mínimo, inusitado pelo Campeonato Alemão. Afinal, neste duelo na Allianz Arena teve de tudo. Primeiro a esperada volta do goleiro Neuer quase um ano após recuperar-se da fratura na perna direita quando esquiava de férias após a Copa-2022. Com a bola rolando, três expulsões por faltas, uma delas do Bayern logo aos quatro minutos. Gol anulado, pênalti desmarcado. Tudo no primeiro tempo. Na etapa final, mais feitos: o Bayern mostrou sua qualidade técnica arrasou o rival, com impiedoso 8 a 0. E com direito a show de Kane, que fez três gols, um deles de antes do meio de campo. Um primor.

Além de Kane e seus três gols, marcaram para o Bayern: Sané (dois), Musiala (dois) e Thomas Müller, O Bayern foi aos 23 pontos, assumindo provisoriamente a liderança. Mas deve perder a ponta ao fim da rodada, mas mostra que está muito na briga por mais um titulo alemão. O Darmsdatd é o 14º com sete pontos.

Que primeiro tempo louco!

Mal começou o jogo e, aos quatro minutos, Kimmich fez falta em Mehlem e foi expulso. Parecia que a coisa iria se complicar para o Bayern e o jogo ficou aberto, com os times buscando o ataque. Mas a coisa mudou aos 21. Gjasula fez pênalti em Laimer, Contudo, o árbitro foi ao VAR, viu que a falta foi fora da área. Mas também deu vermelho ao zagueiro do Darmstadt.

Aí a coisa mudou. Com dez para cada lado, o Bayern retomou as ações, sufocou, teve ótimas oportuinidades e um gol anulado de Sané. A bola não entrou, mas uma nova falta desta vez de Maglica resultou em novo vermelho para o Darmstadt. O time visitante, mesmo com nove, foi para o intervalo segurando o 0 a 0.

Goleada do Bayern em 18 minutos

No segundo tempo, com o Bayern em cima e em vantagem numérica, veio a goleada. O placar foi aberto por Kane aos seis minutos, concluindo cruzamento da direita do lateral Mazraoui. Aos 11, novo cruzamento de Mazraoui e, desta vez, quem bateu para a rede foi Sané para fazer 2 a 0. Estava fácil, Musiala recebeu de Kane e, livre na frente do goleiro, chutou para fora. Porém, aos 15 minutos, o garoto se redimiu. Numa falta ensaiada, recebeu de Kane e bateu de fora da área para fazer 3 a 0. Três minutos depois, Sané (após grande jogada de Coman) mandou uma bomba na entrada da área e fez o quarto gol.

Pintura de Kane. E tome surra

Aos 24, o Darmstadt estava no ataque tentado um golzinho. Um cruzamento até bateu no braço de uma zagueiro, mas o árbitro deixou correr e no contra ataque, Kane recebeu e arriscou de antes do meio de campo, já que o goleiro estava adiantado. O inglês mandou dali mesmo. Golaço, aquele “que Pelé não fez”. O VAR reviu se no início da jogada rolou ou não pênalti para os visitantes. Nada constatou. Assim, golaço que marcará a semana!

Mas engana-se que o Bayern parou nos 5 a 0. Thomas Müller, assim que entrou, fez o sexto gol. Musiala, aos 31, fez o sétimo. E teve ainda mais um de Kane, agora com 12 gols na tabela de artilharia da Bundesliga.

