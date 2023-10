Reserva de Jesus faz hat trick na goleada do Arsenal sobre lanterna

Neste sábado (28/10), o Arsenal jogou sem Gabriel Jesus, machucado. Mas seu substituto, Nketiah,teve atuação de sonhos no 5 a 0 dos Gunners sobre o Sheffield United. Afinal, neste jogo pela décima rodada do Inglês, marcou três gols e ganhou aplausos de pé do lesionado Gabriel Jesus, que acompanhou das tribunas a partida no Emirates. Fabio Vieira de pênalti fez um dos gols. Assim o português acabou com jejum de um ano sem marcar. No fim, Tomiyasu fechou ao placar. Este foi seu primeiro tento com a camisa do Arsenal.

O resultado leva o Arsenal aos 24 pontos. Dessa forma, não deixa o líder Tottenham (com 26) abrir frente. Mas o Sheffield justifica a sua posição de lanterna, Afinal, soma um ponto em dez jogos e é candidato real ao rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

O Arsenal mandou no jogo. Prova disso foram os números do rival. Afinal, na retranca, o Sheffield apenas teve 30% de posse e dois chutes sem perigo para o gol de Raya em todo o duelo. Em cima e sempre rondando a área rival, o Arsenal chegou ao gol quando Rice fez ótimo passe para Saka que avançou pela direita e tocou para Nketiah fazer 1 a 0 aos 28 do primeiro tempo.

Hat trick de Nketiah para o Arsenal

Veio a etapa final e, aos cinco minutos, Saka cobrou escanteio pela direita. A bola estava fácil para o goleiro Foderingham. Mas ele largou e deixou de bandeja para Nketiah mandar para a rede. Aos 13, o artilheiro recebeu de fora da área e chutou com força para fazer 3 a 0. Depois disso, o jogo caiu de intensidade. Porém, aos 43, Fábio Vieira sobreu pênalti. Ele mesmo cobrou e acabou com jejum de um ano. Nos acréscimos, outro fim de jejum. O japonês Tomiyasu fez o quinto gol. Era seu jogo 50 pelo Arsenal. Enfim, marcou pela primeira vez.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/10):

Crystal Palace 1×2 Tottenham

Sábado (28/10)

Chelsea 0x2 Brentford

Arsenal 5×0 Sheffield United

Bournemouth x Burnley

Wolves x Newcastle – 13h30

Domingo (29/10):

West Ham x Everton – 10h

Brighton x Fulham – 11h

Aston Villa x Luton Town – 11h

Liverpool x Nottingham Forest – 11h

Manchester United x City – 12h30

