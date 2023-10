Athletico-PR x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo viaja a Curitiba para encarar o Athletico, neste domingo (29), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o confronto sonhando com a vaga na próxima edição da Libertadores.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da Globo na TV aberta (São Paulo, Ceará, Pará, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal), da TNT Sports pela TV fechada, da Cazé TV pelo YouTube e do serviço de streaming da equipe paranaense, o Furacão Play.

Como chega o Athletico

O Furacão chega para o confronto em uma sequência invicta de quatro partidas e com bastante confiança após superar o América Mineiro, de virada, por 3 a 2. Assim, alcançou os 48 pontos e se encontra na quinta colocação. Um resultado positivo sobre o adversário paulista garante a consolidação no G6.

Aliás, o técnico Wesley Carvalho não poderá contar com Pedro Henrique, Fernando, Vidal e Vitor Roque devido a contusões. Por outro lado, há a possibilidade do volante Christian voltar a ser opção após se recuperar de um estiramento na coxa direita.

Como chega o São Paulo

Na rodada anterior o Tricolor Paulista sofreu uma goleada por 5 a 0 para o Palmeiras. Dessa forma, a equipe estagnou nos 38 pontos e na décima posição. Um triunfo vai permitir o time a se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Isso porque atualmente a distância é de nove pontos.

O técnico Dorival Júnior terá as baixas de Calleri, Galoppo, Igor Vinicius, Marcos Paulo e Moreira, todos machucados. Assim como Lucas Moura que sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Já Rafinha recebeu o cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão. Há duas dúvidas na equipe, pois Michel Araújo e Nestor disputam uma vaga no meio-campo, enquanto Luciano e Wellington Rato no ataque.

ATHLETICO-PR X SÃO PAULO

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 29/10/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Cacá, Thiago Heleno, Esquivel; Cuello (Kaíque Rocha), Erick, Alex Santana, Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Nestor), James Rodríguez; Luciano (Wellington Rato) e David. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Mauricio Coelho Silva (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)

