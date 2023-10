Bellingham marca duas vezes, e Real Madrid vence Barcelona de virada

O primeiro clássico entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol em 2023/24 terminou com vitória merengue. Com a ilustre presença da banda Rolling Stones no Estádio Olímpico da Catalunha, a estrela de Jude Bellingham brilhou com dois gols na etapa final que garantiram o triunfo de virada dos visitantes por 2 a 1, neste sábado (28), pela 11ª rodada. Gündogan marcou o gol do Barça no primeiro tempo, mas a equipe não resistiu a pressão rival nos últimos minutos.

Veja a classificação do Campeonato Espanhol!

O clássico foi realizado sob os olhares de integrantes da banda Rolling Stones como Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood. O Barcelona jogou com o símbolo da banda na camisa em uma ação conjunta com o Spotify, um dos principais patrocinadores do clube. Os britânicos vão lançar o álbum “Hackney Diamonds”, o primeiro deles desde 2005, na próxima semana. Um mosaico 3D com o emblemático logo também foi exibido na arquibancada do Estádio Olímpico da Catalunha.

Barcelona é superior em primeiro tempo morno

O Barcelona foi o dono do jogo no primeiro tempo. O time catalão teve o controle da posse de bola e neutralizou as ações do Real Madrid com a sua marcação pressão. O Barça abriu o placar logo no começo, aos cinco minutos, numa escapada com Gündogan pelo meio. O jovem Fermín Lopez, de 20 anos, quase ampliou aos 15, quando os catalães recuperaram uma bola após pressionar a saída merengue, mas acertou a trave. O Real, por outro lado, não ameaçou o goleiro Ter Stegen e só teve uma única chance sem muito perigo, aos 37, com Carvajal.

Real Madrid reage e vence de virada

O panorama no início da etapa final foi semelhante ao primeiro tempo. O Barcelona controlou as ações, pressionou o Real Madrid e teve chance de ampliar nos primeiros dez minutos com Fermín Lopez e Ronald Araújo, mas o goleiro Kepa salvou o time merengue. Após o susto inicial, o Real foi equilibrando o duelo, mas seguia com dificuldades para infiltrar na área do Barça. A solução foi arriscar de longe. Tchouameni tentou primeiro, mas Ter Stegen defendeu. Entretanto, o goleiro alemão não alcançou o chute de Bellingham aos 23.

Após sofrer o empate, o Barcelona sentiu e também apresentava sinais de desgaste. O técnico Xavi tentou fazer alterações para deixar o time mais ofensivo com as entradas de Raphinha e Lewandowski, mas não parecia ser o suficiente. O Real Madrid, por outro lado, encontrava espaços e levava perigo toda vez que passava do meio-campo. Já nos acréscimos, os merengues conseguiram a virada novamente nos pés de Bellingham, que aproveitou uma sobra na pequena área para desviar e garantir o triunfo.

Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira (27/10)

Girona 1×0 Celta de Vigo

Sábado (28/10)

Almería 1×2 Las Palmas

Barcelona 1×2 Real Madrid

Mallorca x Getafe – 13h30

Cádiz x Sevilla – 16h

Domingo (29/10)

Betis x Osasuna – 10h

Rayo Vallecano x Real Sociedad – 12h15

Athletic Bilbao x Valencia – 14h30

Atletico de Madrid x Alavés – 17h

Segunda-feira (30/10)

Granada x Villarreal – 17h

