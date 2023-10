Kane faz gol do meio de campo! Veja as imagens

A rodada do Campeonato Alemão deste 28/10 ficará marcada pelo incrível jogo em que o Bayern goleou o Darmstadt por 8 a 0. Não apenas pelos gols, mas por tudo o que rolou. Três expulsões no primeiro tempo e a volta do goleiro Neuer após quase um ano; o fato de todos os gols rolarem apenas no segundo tempo. E, principalmente, por golaço de Harry Kane. O Inglês fez três gols. Em deles, o quinto do jogo, vai para a história. Num contra ataque, o goleador recebeu um pouco antes do meio de campo. Mandou dali mesmo, encobrindo o goleiro.

