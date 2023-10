Guerrero fala em ‘dar alegria ao povo equatoriano’ na final da Sul-Americana

A figura mais experiente em decisões de diferentes instâncias no elenco da LDU, o centroavante peruano Paolo Guerrero destacou o desejo de ‘retribuição’ em meio a decisão da Sul-Americana, diante do Fortaleza. A partida acontece neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño.

Além de destacar a importância de estar em um confronto desta grandeza, o jogador de 39 anos de idade entende que a conquista na partida deste sábado significaria ‘dar alegria ao povo equatoriano’.

“Os torcedores da Liga de Quito estão sempre presentes em todos os momentos. Especialmente, neste belo momento em que estamos prestes a disputar uma final. Esperamos dar essa alegria ao povo equatoriano que, certamente, está orgulhoso por estarmos nessa instância de um campeonato internacional.”

A tendência é que o jogador seja titular na partida decisiva pela Sula, havendo apenas a dúvida de qual será a composição de seu(s) companheiro(s). Isso porque o técnico Rubén Darío Insúa estaria em dúvida sobre escalar a equipe com pontas abertos (algo que incluiria Alexander Alvarado) ou reforçar o sistema de meio-campo. Neste caso, a opção seria por Sebastián González.

Anunciado em julho deste ano no clube da capital equatoriana, Paolo Guerrero tem 12 partidas disputadas entre Campeonato Equatoriano e Sul-Americana. No período em questão, ele marcou três gols.

