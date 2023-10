Palmeiras e Bahia se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília) no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão e sabem que precisam da vitória. O Verdão vem de goleada sobre o São Paulo, 5 a 0, e mira a vice-liderança. O Tricolor baiano, levou de 3 a 0 do Cruzeiro e voltou a se preocupar muito com o risco de rebaixamento. E a Voz do Esporte preparou uma cobertura especial para o duelo. A transmissão começa às 17h30, sob o comando de Ennio Ricanelo, que também está no comando do pré jogo.