Vitória x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória encara o Juventude, neste domingo (29), às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 34ª rodada da Série B. Assim, neste confronto direto na parte de cima da tabela, o Rubro-Negro baiano pode confirmar o retorno à Primeira Divisão caso vença o oponente. Por outro lado, o Jaconero tenta surpreender os donos da casa para voltar ao G4.

Onde assistir

O duelo terá a transmissão da Band, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Vitória

Líder da Segunda Divisão, com 64 pontos, o Vitória vem de dois resultados positivos. Afinal, venceu o Guarani por 2 a 0 e Sampaio Côrrea por 1 a 0, este segundo fora de casa. Assim, se conquistar mais um triunfo, dessa vez em cima do Juventude, alcança o número mágico do acesso, segundo a conta dos matemáticos.

Felipe Vieira, Vicente, Yan Souto e Yuri Castilho são desfalques certos por lesão. Este último é a baixa mais recente e o técnico Léo Condé tem Giovanni Augusto e Welder como opções para substituí-lo. Em contrapartida, Zeca se recuperou de lesão e pode voltar a ser relacionado.

Como chega o Juventude

O time gaúcho vive momento completamente diferente. A equipe gaúcha vem de três empates seguidos, deixou a zona de acesso para a Série A e viu outros concorrentes diretos se aproximarem. Dessa forma, na condição de visitante vai tentar superar a principal equipe da competição para se recuperar.

O jovem comandante Thiago Carpini poderá utilizar força máxima neste compromisso importante. No entanto, ele tem dúvidas para escalar o time titular na lateral-direita e meio de campo. No primeiro cenário, há a chance de Reginaldo ser preservado e Dani Bolt ganhar a vaga. Além disso, no setor criativo, pela necessidade do resultado, Matheus Vargas tem a possibilidade de começar a partida como uma opção mais ofensiva.

VITÓRIA X JUVENTUDE

34ª rodada do Brasileirão Série B

Data e horário: 29/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Railan (Zeca), Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Welder (Giovanni Augusto) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé. Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE: Thiago Couto; Reginaldo (Dani Bolt), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Nenê; David e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook