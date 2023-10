Tudo igual no elétrico Wolverhampton x Newcastle

Wolverhampton e Newcastle fizeram jogo elétrico pela décima rodada da Premier League neste sábado (28/10). Foram muitas oportunidades para ambos, polêmica e gols. No fim, empate em 2 a 2. O Newcastle por duas vezes esteve à frente com gols de Callum-Wilson. Mas o Wolves, em seus domínios, o Molineux Stadium, foi atrás e tirou as diferenças com tentos de Lemina e Hwang Chan. O time da casa reclamou muito do pênalti que gerou o segundo gol dos rivais. As imagens não indicavam contato de Hwang em Callum Wilson.

O empate levou o Newcastle aos 16 pontos, começando a desgarrar dos primeiros lugares e fora das zona das competições europeias. O Wolverhampton foi aos 12 pontos, no meio da tabela.

Wolverhampton e Newcastle, um grande jogo

Embora o jogo tenha sido marcado pelo equilíbrio, o domínio incial foi do Newcastle. Afinal, o time criou boas chances e chegou ao gol com Callum-Wilson, aos 22 minutos. O Wolves tratou de retomar as rédeas e, depois de martelar muito, empatou com Lemina, aos 36. Contudo, o time visitante iria para o intervalo com a vantagem num lance polêmico. Callum-Wilson caiu na área após uma disputa com Hwang Chan. O juiz deu pênalti. O VAR analisou o lance por cinco minutos. Afinal, não parecia ter rolado toque do jogador do Wolves no rival. Mas a penalidade foi confirmada. Callum-Wilson bateu e marcou. Na saída para o intervalo, muitas vaias para o árbitro.

No segundo tempo, o Wolverhampton começou melhor, por causa da atuação de Pedro Neto. O português buscou o ataque, fez grandes jogadas e carimbou quase todos os lances ofensivos do time. Mas o empate só veio quando Tote Gomes encontrou Hwag Chan livre e o sul-coreano, num lance muito bonito, deixou tudo igual. Pouco depois Pedro Neto saiu com estiramento na coxa esquerda. Por isso, o Wolves passou a atacar de forma mais atabalhoada. Ainda assim, pelos menos duas chances para cada lado poderiam ter alterado o placar, que enfim ficou no 2 a 2.

