Brest x PSG: onde assistir e escalações

O Brest recebe o Paris Saint-Germain, neste domingo (29), às 9h (de Brasília), no Stade Francis-Le Blé, pela 10ª rodada do Campeonato Francês. As equipes chegam para este duelo na parte de cima da tabela. O time da capital se encontra na terceira colocação, com 18 pontos, e os donos da casa estão na sexta posição, com três pontos a menos.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão da ESPN, na TV fechada, e do serviço de streaming da Star +.

Como chega o Stade Brestois

A equipe de Brest costuma brigar da na parte de baixo da tabela na Ligue 1, mas neste início de temporada, a história está sendo diferente. Isso porque em nove partidas, conta com quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Na sequência, tem pela frente o principal time do país e caso o vença cola no PSG e pode até entrar na zona de classificação para as competições europeias.

O técnico Eric Roy terá os retornos do zagueiro Lillian Brassier e do meio-campista Mehdi Camara. Assim, a tendência é a de que Achraf Dari e Jonas Martin passem a ser opções no banco, respectivamente.

O provável time é Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Magnetti, Lees-Melou; Del Castillo, Camara, Le Douarón; Satriano.

Como chega o Paris Saint-Germain

Após um início de temporada turbulento, a equipe da capital vem de três vitórias seguidas em todas as competições e se triunfar novamente pode assumir a vice-liderança do Campeonato Francês, com uma derrota do Mônaco na rodada. O técnico Luis Enrique terá dor de cabeça para escalar o time inicial.

Isso porque o lateral-esquerdo Nuno Mendes e o atacante Marco Asensio estão contundidos. Já Keylor Navas depois de falhar contra o Milan pela Liga dos Campeões deve seguir no banco. Por outro lado, Lee e Kolo Muani provavelmente continuarão entre os titulares pelos bons desempenhos.

A equipe que deve iniciar a partida é: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Lee, Mbappé, Kolo Muani.

