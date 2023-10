Internacional x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Coritiba se enfrentam em situações opostas no Campeonato Brasileiro, neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega embalado após conquistar duas vitórias seguidas, incluindo uma goleada história por 7 a 1 sobre o Santos, e já mira para a Libertadores de 2024. Já o Coxa é o penúltimo colocado e sonha com a permanência na elite.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília)

Como chega o Internacional?

O Internacional parece ter superado a eliminação na Libertadores diante do Fluminense. Após golear o Santos por 7 a 1 e vencer o Vasco em São Januário, o Colorado saltou na tabela e entrou na briga por uma vaga na próxima edição da competição continental. Para isso, é necessário confirmar a boa fase diante do Coritiba, que parece cada vez mais perto da segunda divisão.

Para o duelo com o Coritiba, o técnico Eduardo Coudet terá dois desfalques em relação ao time que enfrentou o Vasco. O zagueiro Mercado e o atacante Wanderson receberam o terceiro cartão amarelo e, dessa forma, terão que cumprir suspensão. Sendo assim, Nico Hernández surge como candidato para ganhar a vaga na defesa e, na frente, Pedro Henrique é o mais cotado.

Como chega o Coritiba?

Após vencer o clássico com o Athletico-PR, o Coritiba parecia que iria reagir na luta contra o rebaixamento. Mas não foi isso que aconteceu. Nos últimos quatro jogos, o Coxa sofreu quatro derrotas, incluindo um confronto direto com o Santos na rodada anterior. Cada vez mais longe da luz no fim do túnel, o time paranaense começa a ver mais de perto a estrada para a segunda divisão.

Apesar da sequência negativa, o técnico Thiago Kosloski só fará uma mudança na equipe. O volante Willian Farias foi expulso contra o Santos e, assim, cumprirá suspensão. Samaris é o favorito para ocupar a vaga, mas Fransérgio e Bruno Gomes também são cotados.

Internacional x Coritiba

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 29/10/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Pedro Henrique; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Samaris, Robson, Bianqui, Gómez e Moreno; Slimani Técnico: Thiago Kosloski

Árbitro: André Luiz Skettino Bento (MG)

Assistentes: Guilheme Dias Camilo (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

