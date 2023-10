Benfica tropeça em casa: empata com o modesto Casa Pia

Por essa a torcida do Benfica não esperava. Afinal, neste sábado (28/10), no Estádio da Luz, que recebeu 57.340 torcedores, o gigante lusitano ficou apenas no 1 a 1 com o modesto Casa Pia. Neste jogo pela nona rodada do Campeonato Português, o time benfiquista saiu na frente com João Mário. Mas jogou mal e cedeu o empate na etapa final com Larrazabal. Ainda ficou no lucro. Afinal, os visitantes perderam um pênalti. Os goleiros foram protagonistas. Ricardo Batista, nos minutos finais, fechou o gol para o Casa Pia. O benfiquista Trubin foi herói, defendeu o pênalti, e bandido: falhou no gol do rival.

O Benfica, com 22 pontos, lidera o Português. Mas pode ser ultrapassado pelo Sporting, que ainda joga na rodada e tem os mesmo 22 pontos. Já o Casa Pia tem dez pontos, em 10º lugar.

Tropeço inesperado do Benfica

O Benfica não fez um bom primeiro tempo. Teve volume ofensivo, mas arremates débeis. Ainda assim chegou ao gol numa bela finalização de João Mário aos 44 minutos. E quase ampliou pouco depois, com o brasileiro Arthur Cabral. No segundo tempo, o Casa Pia, que já tinha surpreendido com o bom trabalho ofensivo, voltou mandando no jogo. Aos sete minuitos, teve um pênalti a seu favor, mas Felippe Cardoso cobrou e o goleiro benfiquista Trubin salvou. Sem medo do rival poderoso, o Casa Pia calou a torcida quando, aos 36, Larrazabal (que já tinha perdido uma chance pouco antes) recebeu lançamento pela direita. Quase sem ângulo e bem marcado, bateu para o gol. Desta vez Trubin falhou, deixando tudo igual.

Apenas nos cinco minutos finais, pressionados pela torcida, foi que o Benfica passou pra cima. Se até os 40 minutos apenas um chute de Di Maria foi perigoso, o goleiro Ricardo Batista salvou, nos minutos finais foram várias bolas que rondaram a área de Ricardo Batista, que fez cinco grandes defesas e se tornou o destaque da partida. E teve sorte: a bola que passou por ele foi na trave. Fim de jogo e vaias da torcidas.

