Na Arena MRV, o Atlético-MG enfrenta o Fluminense, pela 29ª rodada do Brasileirão. O clássico deste sábado (29/11) é briga pela parte de cima da tabela. Tanto o Galo (46 pontos) quando o Flu (45) querem terminar a rodada no G6. Para não perder nada deste jogão, a Voz do Esporte preparou uma cobertura completa, com pré-logo e a narração a cargo do premiado Cesar Tavares. Além disso, vai rolar um pós-jogo com a análise de tudo deste grande duelo.