Botafogo x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo dá um novo passo rumo ao título. O Alvinegro recebe o Cuiabá, neste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 30ª rodada, e busca virar a página após o tropeço diante do Athletico-PR. O duelo com a equipe mato-grossense também marca o início da sequência que consolidou o time na liderança no primeiro turno.

Onde assistir

Os canais Premiere e SporTV transmitem a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Botafogo?

Após empatar com o Athletico-PR em confronto marcado pela falta de energia no estádio, o Botafogo espera um bom resultado. A torcida alvinegra esgotou os ingressos mais uma vez e promete uma grande festa durante os 90 minutos. O técnico Lúcio Flávio deve fazer apenas uma alteração na equipe com a entrada de Luís Henrique no lugar de Victor Sá, que está suspenso.

O jogo contra o Cuiabá marca o início da sequência que consolidou o Botafogo na liderança e na disputa pelo título no primeiro turno. Se repetir os resultados contra o time mato-grossense, Palmeiras, Vasco e Grêmio, o Alvinegro praticamente garante o tricampeonato. Restam 20 pontos nos próximos nove jogos, número que não permitiria outro adversário alcançá-lo no topo da tabela.

Como chega o Cuiabá?

Na luta contra o rebaixamento, o Cuiabá terá de virar a chave após a derrota no confronto direto com o Corinthians. E a missão não é nada fácil diante do líder do campeonato. O técnico António Oliveira terá todo o elenco à disposição para o duelo com o Botafogo. O treinador tem apenas uma dúvida no ataque, mas a base dos últimos jogos será mantida.

É certo que Clayson e Deyverson iniciarão a partida contra o Botafogo. Porém, existe uma disputa por uma terceira vaga na frente entre Isidro Pitta, Derik Lacerda e Wellington Silva. Lacerda iniciou quatro dos últimos cinco jogos, mas foi preterido por Pitta no último. Já Wellington Silva, que foi titular em boa parte da temporada, pode retomar a posição após seis rodadas.

Botafogo x Cuiabá

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 29/10/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Isidro Pitta (Wellington Silva), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

