Corinthians x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Santos se enfrentam, neste domingo (29), às18h30, na Neo Química Arena, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem situações parecidas, flertando com o perigo do rebaixamento. O Timão ocupa o 14º lugar na tabela, com 36 pontos, enquanto o Peixe aparece duas posições abaixo, com 33 somados.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do Premiere, na TV fechada.

Como chega o Corinthians

O Coringão conseguiu engatar uma sequência de dois jogos sem perder com gols nas retas finais dos jogos. Enquanto Giuliano foi o autor do gol que garantiu o empate por 1 a 1 com América-MG no último lance da partida, Romero foi o herói da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá fora de casa, na rodada passada. Caso conquiste o resultado positivo sobre o rival, a equipe pode subir três posições na tabela e ao menos manter cinco pontos para o Z4.

Mano Menezes não tem problemas com desfalques para esse compromisso. Aliás, a expectativa é a de que o comandante repita a escalação da última partida.

Como chega o Santos

Após sofrer uma goleada histórica para o Internacional por 7 a 1 na condição de visitante, o Peixe se restabeleceu ao triunfar sobre o desesperado Coritiba por 2 a 1 na Vila Belmiro, com show da dupla Marcos Leonardo e Soteldo. Com os três pontos e a combinação de resultados, a equipe do litoral paulista deixou a zona de rebaixamento. Assim como o Corinthians, o Santos também deve mandar a campo força máxima para o clássico, pois também não conta com baixas.

CORINTHIANS X SANTOS

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 29/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Romero, Giuliano e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

