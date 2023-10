Na estreia do técnico Arthur Elias, Brasil vence Canadá com gol no finzinho

Foi com vitória a estreia do técnico Arthur Elias na Seleção Brasileira feminina. Na tarde deste sábado (28), a equipe Canarinho fez 1 a 0 no Canadá no Montrela Stadium. Debinha anotou nos acréscimos o gol solitário da partida que marcou a volta da dupla Cristiane e Marta como titulares do Brasil.

O principal objetivo do novo comandante é preparar o escrete Canarinho para disputar a Olimpíada de Paris-2024. daqui a dez meses. Pelo lado das anfitriãs, o amistoso foi o primeiro dos cinco jogos de despedida da atacante Christine Sinclair da seleção canadense. Ela, aliás, entrou na metade do segundo tempo. faz o primeiro dos cinco jogos de despedida da seleção do Canadá.

O jogo

Como previsto, o técnico Arthur Elias armou o Brasil com linha de três zagueiras. A novidade ficou por conta de Lauren no lugar de Tainara na zaga. A equipe dominou as ações e teve boa movimentação na frente, ficando próximo de balançar a rede em duas ocasiões. Primeiro, quando Tamires furou na pequena área, aos 28, após cruzamento de Adriana. Depois, em belo arremate de Adriana aos 31, que obrigou a goleira Sheridan a fazer ótima defesa no ângulo.

Entretanto, as brasileiras deixaram muitos espaços e viram as canadenses assustarem. Em especial, nos minutos finais com a zagueira Vanessa Gilles, que chegou a marcar de cabeça, aos 27, depois em finalização cruzada de Julia Grosso, aos 41, e, por último, em chute para fora de Adriana Leon, livre na área.

A partida ganhou ainda mais em emoção no retorno do intervalo. As brasileiras jogaram dentro do campo adversário, com ritmo de jogo elevado e boa troca de passes. Debinha e Ary tiveram boas chances. No fim, a zagueira Gilles quase marcou na única chegada das canadenses no segundo tempo.

Mas a tarde era de Debinha, que depois de ficar de desperdiçar chance clara de frente para a goleira Sheridan, finalmente balançou a rede aos 48 minutos. Depois de receber na entrada da área após roubo de bola da Seleção, a atacante finalizou e contou com desvio em duas defensoras para superar Sheridan e garantir o triunfo das brasileiras.

