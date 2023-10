SAF do Cruzeiro lança oferta pública para aporte de recursos para a base

Capitaneada por Ronaldo Fenômeno, a SAF do Cruzeiro lançou oferta pública com o objetivo de aportar até R$ 50 milhões com a emissão de “notas comerciais”, em oferta na Comissão de Valores Imobiliários (CVM). O Cruzeiro já fez a divulgação da oferta, cuja captação de recursos seguirá para uso e investimento nas categorias de base.

Segundo a oferta, o intuito é o “desenvolvimento das atividades de formação da base de atletas (…) das categorias de base e/ou profissional, nas modalidades masculina e/ou feminina”.

O público-alvo é o investidor profissional. Tais notas comerciais, portanto, não podem ser convertidas em ações na SAF da Raposa (dividida em 10% para a associação e 90% para Ronaldo). O registro da oferta, aliás, ocorreu no último dia 20, sendo inseridas 50 mil notas comerciais ao valor de R$ 1 mil, cada.

As notas contarão com remuneração de 100% do CDI (hoje em 13,15% ao ano) e vencimento em setembro de 2033. Portanto, essas notas são instrumentos no mercado para emissão de títulos de crédito para aporte de recursos para empresas com remuneração a seus investidores a médio/longo prazo.

De acordo com as informações da oferta pública na CVM, a distribuição parcial das notas comerciais será aceita, mas mantida sob a condição de inserção mínima de cinco mil notas comerciais, o que corresponde a R$ 5 milhões. Quem lidera a oferta pública é a empresa XP Investimentos, quem prestou assessoria ao Cruzeiro na implementação da SAF.