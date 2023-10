Tite aproveita fim de semana sem jogo para novos treinos

O Flamengo se prepara para o jogo contra o Santos, marcado para quarta-feira (1/11), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Tite tem pendências para resolver na formação do time. Afinal, Erick Pulgar e Everton Ribeiro serão desfalques por excesso de cartões.

Dessa forma, Tite aproveita o tempo extra de treinamentos neste fim de semana sem jogo do Flamengo para planejar o elenco e o esquema tático, no Ninho do Urubu. Afinal, a partida contra o Bragantino foi adiada para 23/11 para que o Maracanã possa ser preparado para a final da Libertadores. Os ajustes no estádio estão sendo feitos a pedido da Conmebol.

Tite também tenta corrigir as falhas que ocorreram em Porto Alegre, em 25/10, quando o Flamengo sofreu derrota amarga para o Grêmio, de virada. Na ocasião, a defesa abriu espaços para os rivais. E, no ataque, Gabigol e Pedro mantiveram o jejum de gols (com bola rolando) que já dura três meses.

Balanço de Tite no Flamengo

A derrota para o Grêmio foi a primeira de Tite desde que ele chegou ao Rubro-Negro. Depois do jogo, o treinador comentou que o time se desconcentrou quando, após abrir o placar, o adversário conseguiu o empate. Por isso, acabou abrindo espaço para o gol da vitória gaúcha.

“O Flamengo sentiu o gol, tem que absorver e isso é um processo de maturidade”, disse.

Nos dois jogos anteriores, o Flamengo saiu de campo vitorioso sob comando de novo treinador. Assim, derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, na estreia de Tite, em 19/10, no Mineirão. Depois venceu o Vasco por 1 a 0 no dia 22/10, no Maracanã. Após o jogo, Tite mencionou a “atmosfera do estádio” como um trunfo no resultado positivo, além do desempenho do time.

“Antes eu não sabia o que era. Agora eu sei o que é Flamengo e Vasco, a emoção do jogo. Toda atmosfera de duas extraordinárias equipes”, disse, na ocasião.

