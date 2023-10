Ronaldo Fenômeno e Luís Figo fazem visita ao Al-Nassr

O ex-jogador Ronaldo Nazário, dono da SAF do Cruzeiro, visitou neste sábado (28) o Al Nassr, time da Arábia Saudita onde joga Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Além disso, o ídolo da Seleção Brasileira estava acompanhado por Luís Figo, com quem jogou no galático Real Madrid. Os dois receberam camisetas personalizadas e foram homenageados pelo clube.

No entanto, os dois Ronaldos não puderam se encontrar, pois Cristiano não estava em Riade, capital da Arábia Saudita, devido ao jogo do Al-Nassr contra o Al Feiha, pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. O Al-Nassr, inclusive, saiu de campo com a vitória por 3 a 1, fora de casa, e contou com o brilho do brasileiro Anderson Talisca, autor de dois gols.

Ronaldo Fenômeno estava na Arábia Saudita para assistir à luta de boxe entre Francis Ngannou e Tyson Fury. Além disso, na última sexta-feira (27), Ronaldo compartilhou em suas redes sociais uma foto com Mike Tyson, considerado um dos maiores boxeadores da história.

O Al-Nassr é o vice-líder do Campeonato Saudita, com 25 pontos. Por outro lado, o líder do campeonato é o Al-Hilal, time onde joga Neymar, que tem 29 pontos.

