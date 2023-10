LDU bate Fortaleza nos pênaltis e é campeã da Copa Sul-Americana

A LDU é a campeão da Copa Sul-Americana de 2023. A conquista veio neste sábado após a vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. No tempo normal, 1 a 1, gols no segundo tempo. Lucero marcou para o Fortaleza e Azulgaray empatou. Na prorrogação, placar mantido. Mas, nos pênaltis, o time equatoriano levou a melhor nas penalidades. 4 a 3. E doeu: o goleiro João Ricardo defendeu as cobranças de Guerrero e de Alvarado. Mas o goleiro Domínguez pegou as cobranças de Romero, de Pedro Augusto e de Brítez.

Com a conquista, a LDU ganhou a Sula pela segunda vez, já que venceu em 2009. É seu terceiro caneco continental, pois o time equatoriano também levou a Libertadores de 2008 (em cima do Fluminense no Maracanã). O Fortaleza buscava seu primeiro título internacional.

A campeã LDU assegura vaga na Libertadores-2024 e mais US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões). O vice Fortaleza leva para casa US$ 2 milhões (R$ 10,2 milhões).

Casinha cheia

A ideia de colocar a final num estádio acanhado (20 mil lugares) acabou se mostrando acertada. Afinal, diferentemente de outras finais de Sula com times de países diferentes da decisão deixava os estádios (como o Centenário de Montevidéu), às moscas. Desta vez, o público praticamente lotou o Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. A torcida do Fortaleza estava em maior número (6 a cada 10) e fez uma bonita festa nas ruas da cidade vizinha à Punta del Este.

1º tempo: Muito estudo, mas poucas chances

O primeiro tempo foi muito truncado com poucas chances e muitas disputas no meio de campo, O Fortaleza fechava bem a defesa, mas tinha dificuldade de encaixar ataques, já que seus criadores estavam bem marcados. Assim, o jeito era tentar avanços com os volantes, mas sempre sem sucesso. A melhor oportunidade foi uma ligação para Marinho pela direita, o atacante entrou na área congestionada e, fominha, não passou a bola e a perdeu. Ainda assim sobrou para Guilheme chutar, mas a zaga equatoriana cortou. Dessa forma, terminou o primeiro tempo de poucas emoções e nenhum gol.

Começa a etapa final e ….Gol do Fortaleza!

A etapa final começou mais quente. Nos dois primeiros minutos, mas emoção do que no primeiro tempo inteiro. O Fortaleza assustou (Marinho tentou cavar pênalti). A LDU avançou e Jhohan Julio quase marcou, com o goleiro João Ricardo salvando. Na resposta, Pochettino recebeu na direita e cruzou para Lucero, que se antecipou ao marcador e GOL DO FORTALEZA. Explosão da torcida do “Laion” em dois minutos muito elétricos.

Empate equatoriano

A LDU não deixou barato. Afinal, se manteve focada e pouco depois, aos dez minutos, empatou num golaço. Após lançamento para a direita, Azulgaray ganhou no corpo de Bruno Pacheco. Avançou rumo à área, voltou a tirar Bruno Pacheco da marcação e bateu cruzado. Este gol foi um espetáculo. Com o placar novamente igual, os times tratram de evitar erros que pudessem resultar da derrota. E foram chutes de fora da área que levaram perigo. Para o Fortaleza, Pikachu deu travalho para Domínguez. Do lado equatoriano, um chute de Martínez obrigou João Ricardo a fazer ótima defesa. Fim do tempo normal, 1 a 1.

Prorrogação tensa

O nervosismo foi marcante no tempo extra. Nenhum time queria falhar. A LDU foi melhor nos primeiros 15 minutos. O Fortaleza equilibrou nos 15 minutos finais buscando sempre Pikachu como válvula de escape. Contudo, aos cinco minutos, Titi sentiu uma lesão. Mas o Fortaleza já tinha feito todas as alterações (cinco mais uma na prorrogação). Porém, com o placar inalterado, pênaltis.

Decisão nos pênaltis

Para a LDU: Azulgaray, Martínez, Jhojan Julio, Piovi marcaram; João Ricardo defendeu as cobranças de Guerrero e Alvarado

Para o Fortaleza: Thiago Galhardo, Pikachu, Tinga marcaram. Domínguez defendeu as cobranças de Romero, de Pedro Augusto e de Britez.

FORTALEZA 1X1 LDU/EQU – Nos pênaltis, LDU 4 a 3

Copa Sul-Americana – Final (jogo único)

Data: 28/10/2023

Local: Estádio Domingo Burgueño, Maldonado (URU)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Sasha, Intervalo da prorrogação), Zé Welison (Pedro Augusto, 37’/2ºT) e Pochettino (Thiago Galhardo, 37’/2ºT); Guilherme (Pikachu, 19’/2ºT), Marinho (Machuca, 27’/2ºT) e Lucero (Silvio Romero, 9’/1ºT da prorrogação). Técnico: Juan Vojvoda

LDU: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Martínez e Sebástian González (Alvarado, 18’/2ºT); Jhojan Julio, Ibarra (Azulgaray, 39’/1ºT) e Paolo Guerrero. Técnico: Luiz Zubeldía

Gols: Lucero, 3’/2ºT (1-0); Azulgaray, 10/2ºT (1-1)

Árbitro: Jesus Valenzuela (Fifa-VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Cartões Amarelos: Caio Alexandre, Guilherme, Marinho, Brítez ( FOR); Guerrero, Piovi (LDU)

