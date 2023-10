LaLiga se posiciona após Vini Jr ser alvo de insultos racistas no clássico contra o Barcelona

A LaLiga se posicionou neste sábado (28), e emitiu um comunicado após Vini Jr ser, mais uma vez, alvo de ofensas racistas vindo das arquibancadas. O caso ocorreu no Estádio Olímpico Lluís Companys, no clássico entre Barcelona e Real Madrid, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

“A LaLiga está trabalhando com prioridade para identificar as pessoas que proferiram insultos racistas e irá, como sempre, apresentar queixa pertinente. Estamos em contato direto com a Polícia e com o FC Barcelona”, diz o comunicado da associação responsável por administrar o futebol espanhol.

LALIGA ha estado trabajando desde el primer momento en la identificación de las personas que han proferido insultos racistas e interpondrá la pertinente denuncia como siempre hace. Se está coordinando con los Mossos d’Esquadra y el FC Barcelona.#LALIGAVSRacismo — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 28, 2023

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, os insultos ocorreram quando Vini deixou o gramado, já nos acréscimos do segundo tempo. Dessa forma, o brasileiro estava visivelmente irritado, falando e gesticulando na direção da arquibancada. Ao mesmo tempo, o jornal afirma que um objeto semelhante a uma banana foi arremessado na direção do campo no momento em que Vini foi substituído por Lucas Vázquez.

El FC Barcelona sempre defensarà els valors del futbol i de l’esport com el respecte al rival i per aquest motiu investigarà qualsevol insult racista que s’hagi pogut produir aquesta tarda durant el partit contra el Real Madrid — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 28, 2023

Dessa forma, este é o segundo jogo consecutivo pelo Campeonato Espanhol, no qual Vini Jr recebe insultos racistas por parte dos torcedores adversários. Na rodada anterior, quando o Real Madrid empatou por 1 a 1 com o Sevilla, fora de casa, o brasileiro foi alvo de racismo por torcedores do Sevilla e pode-se ver, inclusive, um torcedor rival fazendo gestos nos quais imitava um macaco.

Além disso, Vini Jr chegou a publicar em suas redes sociais na qual pediu atitudes das autoridades espanholas e finalizou em tom irônico: “Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando…”.

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol. Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para… pic.twitter.com/azlZ7ccPNZ — Vini Jr. (@vinijr) October 21, 2023

