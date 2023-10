Palmeiras vence Bahia e assume vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (28), no Allianz Parque, pela 30ª rodada da Série A e vai dormir na segunda posição da tabela. O gol da vitória foi marcado por Raphael Veiga na reta final da primeira etapa. Além disso, o Tricolor de Aço ainda teve o volante Acevedo expulso aos 45 minutos do segundo tempo.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou aos 53 pontos e ultrapassou o Bragantino, que agora é o terceiro colocado, com 52. No entanto, o clube de Bragança Paulista está com uma partida a menos que o Verdão e volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando visita o Goiás. Além disso, o Verdão chegou a terceira vitória seguida no Brasileirão, nas quais a defesa sequer foi vazada.

Por outro lado, o Bahia segue com 34 pontos, na 15ª posição. O Goiás, com 31, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Para o duelo deste sábado, o técnico Abel Ferreira fez apenas uma alteração na equipe em relação ao time que goleou o São Paulo por 5 a 0 na rodada anterior. Fabinho substitui Zé Rafael, suspenso, e deixou o campo sob aplausos dos torcedores.

Por outro lado, Rogério Ceni escalou o Bahia com diversas alterações. O treinador poupou algumas peças do elenco depois de uma sequência de jogos e a equipe viu a sequência de três vitórias chegar ao fim com a derrota neste sábado.

O jogo

Mesmo com algumas dificuldades diante de um Bahia que estava bem postado defensivamente, o Palmeiras levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Endrick foi o destaque da equipe no primeiro tempo e levou perigo em jogadas de velocidade. Em uma delas, o camisa 9 recebeu, arrancou e sofreu a falta. A arbitragem deu vantagem, e Raphael Veiga abriu o placar aos 38 minutos.

Na volta do intervalo, o Palmeiras conseguiu controlar a partida e sem sofrer na parte defensiva, levou perigo ao gol adversário com finalizações de Endrick, Murilo, Richard Ríos. Na melhor oportunidade do Verdão, o atacante Breno Lopes parou em grande defesa do goleiro Marcos Felipe em chute a queima-roupa. Além disso, as alterações e ambas equipes diminuíram o ritmo de jogo. O volante Acevedo ainda foi expulso pelo segundo cartão amarelo aos 45 minutos. Assim, os donos da casa seguraram o resultado de 1 a 0 e saíram de campo com os três pontos.

PALMEIRAS 1X0 BAHIA

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 28/10/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Gómez, Luan, Murilo; Mayke (Marcos Rocha, aos 35′ do 2t), Fabinho (Jailson, aos 25′ do 2t), Richard Ríos, Raphael Veiga (Artur, aos 17′ do 2t) e Piquerez; Endrick (Luis Guilherme, aos 17′ do 2t) e Breno Lopes (Rony, aos 35′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu, Raul Gustavo (Diego Rosa, aos 17′ do 1t) e Cicinho; Acevedo, Rezende, Matheus Bahia (Lucas Mugni, no intervalo); Ademir (Biel, aos 15′ do 2t), Vinicius Mingotti (Everaldo, aos 15′ do 2t) e Luciano Juba (Camilo Cândido, aos 15′ do 2t). Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Raphael Veiga, aos 38′ do 1t (1-0)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Fabinho (PAL); Kanu, Acevedo, Everaldo (BAH)

Cartão vermelho: Acevedo (BAH)

