Suárez faz seu gol 550 na louca vitória do Grêmio sobre o América

O jogo entre América-MG e Grêmio, no Independência, neste sábado (28/10) foi elétrico e emocionante. E com muitos gols, virada e reviradas. No fim deste duelo pela 29ª rodada do Brasileiro, deu Grêmio 4 a 3. Suárez foi o cara. Afinal, sofreu o pênalti do primeiro gol, ez um e deu passe para os outros dois. Este tento, aliás, foi o seu 550º na carreira. Foi um jogo louco em que os ataques deram um baile na defesa. O América saiu na frente com Rodriguinho. Reinaldo e Galdino viraram para os gaúchos. Porém, Mastriani, duas vezes, recolocou o Coelho na frente. Contudo que Suárez e Cristaldo re-reviraram. Ufa!

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Grêmio assume o 4º lugar, com 50 pontos, o mesmo do Flamengo, mas à frente no número de vitórias. O América, praticamente rebaixando, segue com 18 pontos, 15 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. Está, pelas contas do departamento de matemática da UFMG, com mais de 99% de risco de cair para a Segundona.

Grêmio e América é bola na rede no 1º tempo

O primeiro tempo foi muito movimentado, com os ataques levando a melhor sobre as defesas. Não por acaso saíram quatro gols. Mal começou o jogo e, aos dois minutos, Rodriguinho, num chute cruzado, colocou o América na frente. O Grêmio, no entanto, fez valer a sua maior qualidade para virar antes dos 20 minutos. O empate veio aos 16, quando Suárez foi derrubado na área. Reinaldo cobrou bem o pênalti e deixou tudo igual. Três minutos depois, Suárez viu a entrada de Galdino e tocou para o companheiro virar o jogo para o Grêmio.

A sensação era a de que Grêmio deslancharia. Mas, aos 34, o América empatou. Juninho recebeu na ponta direita e cruzou para Mastriani deixar tudo igual novamente.

América-MG revira e Suárez faz seu gol 550

A defesa gremista deu mole aos três minutos e Benítez viu Mastriani bem colocado. Deu o passe para o atacante concluir e recolocar o América na frente. Com 3 a 2 no placar, o Coelho se fechou e passou a usar e abusar de contra-ataques. O Grêmio era só pressão e obrigava o goleiro Jori a fazer grandes defesas. Mas o time da casa lamentava a péssima pontaria de seus atacantes quando se aproximava na área.

Re-revirada gremista

De tanto tentar, o Grêmio chegou ao empate. Aos 25, Suárez recebeu pela esquerda, limpou a marcação e chutou. O goleiro Jori fez defesa parcial. Mas a sobra ficou com Suárez, que colocou 3 a 3 no placar e celebrou o seu gol 550 na carreira (4º maior goleador em atividade). Sempre em cima, os gremistas enfim re-reviraram. Num erro crasso da defesa mineira. Um escanteio rapidamente cobrado pegou a marcação desprevenida. Suárez viu Cristaldo bem colocado e lançou para o companheiro bater cruzado. 4 a 3, resultado final.

AMÉRICA-MG 3X4 GRÊMIO

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 28/10/2023

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Jori; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar (Cazares, 36’/2ºT); Rodriguinho, Martínez, Juninho, Alê (Felipe Azevedo, 29’/2ºT) e Benítez (Breno, 27’/2ºT); Marlon (Nicolas, 2’/2ºT e, depois, Eder, 15’/2ºT) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Josué, 41/2ºT) e Cristaldo (Geromel, 34’/2ºT); Galdino (Nathan Fernandes, 7’/2ºT) Lucas Besozzi (Ferreira, 7’/2ºT) e Luis Suárez (JP Galdino, 43’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Rodriguinho, 3’/1ºT (1-0); Reinaldo, 16’/1ªT (1-1); Galdino, 19’/1ºT (1-2); Mastrinai, 34’1/1ºT (2-2); Mastriani, 3’/2ºT (2-3): Suárez, 25’/2ºT (3-3); Cristaldo, 32’/2ºT (4-3)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Pepê (GRE)

