Tinga exalta campanha do Fortaleza: ‘Grupo forte’

“Pênalti é detalhe. Fizemos um grande jogo”. A declaração de Tinga, após a derrota para a LDU na final da Copa Sul-Americana, neste sábado (28/10), mostrou o orgulho do jogador com a campanha do Fortaleza. Afinal, após o 1 a 1 no tempo regulamentar e a manutenção do placar na prorrogação, a partida foi decidida numa disputa de pênaltis em que a equipe do Equador levou a melhor.

“Nós tivemos três oportunidades claras, não convertemos, e o adversário é muito tradicional”, ressaltou.

Tinga também destacou que, após a lesão de Titi, na prorrogação, o time ficou com praticamente um a menos, já que o zagueiro permaneceu em campo na base do sacrifício. Afinal, o treinador Juan Pablo Vojvoda já tinha feito todas as substituições possíveis.

“Agora é levantar a cabeça porque a gente tem muitas coisas boas pela frente ainda”, disse.

Tinga destaca o crescimento do Fortaleza

O zagueiro gaúcho, de 30 anos, está no Fortaleza desde 2018, em sua segunda passagem pelo clube cearense. A primeira foi em 2015. E ele exalta o crescimento do time, destacando que são boas as perspectivas nas competições.

“A gente tem ambição para, no próximo ano, estar de novo numa Copa Sul-Americana, numa Libertadores, o clube está crescendo muito. Então, esperamos que continue ainda mais. Não veio o título, mas nada está perdido. É um grupo muito forte”.

O atleta disse que a hora já é de pensar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Fortaleza enfrenta o Atlético, na quarta-feira (1/11), na casa do adversário, a Arena MRV. Para ele, a trajetória do time cearense na Sul-Americana mostra o potencial da equipe nos campeonatos.

“Está todo mundo de parabéns e agora é pensar na quarta-feira, que a gente tem um jogo dificílimo no Brasileiro. A gente tem que ficar feliz por tudo que a gente conquistou”.

