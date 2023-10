Atlético-MG vence Fluminense e vai dormir no G6 do Brasileirão

O Atlético-MG vai dormir no G6 do Brasileirão. O Galo venceu o Fluminense por 2 a 0, na noite deste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue na briga por uma das vagas na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Artilheiro da Arena MRV, o atacante Paulinho foi o responsável pelos dois gols da vitória do clube mineiro, ambos marcados no segundo tempo. O Tricolor, por sua vez, entrou em campo com uma equipe alternativa em seu último compromisso antes da final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no próximo sábado (4), no Maracanã.

Dessa maneira, o Atlético-MG chegou aos 49 pontos e subiu para a 6ª posição. Ao mesmo tempo, a diferença para o Grêmio, primeiro time dentro do G4, é de apenas um ponto. Ou seja, o Galo segue vivo na briga por uma vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Por outro lado, o Fluminense segue com 45 pontos, na 8ª posição. O técnico Fernando Diniz optou em escalar uma equipe reserva para poupar seus jogadores para a decisão contra o Boca Juniors. No entanto, a boa notícia foi o retorno do atacante Jhon Kennedy, recuperado de uma pubalgia.

O jogo

Em uma primeira etapa sem grandes emoções, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Em casa, o Atlético buscou pressionar e esteve mais perto de balançar a rede. Na melhor oportunidade do Galo, Hulk acertou a trave. No entanto, o Tricolor também levou perigo e Guga, ex-Atlético, acertou o travessão de Everson após um cruzamento pelo lado direito do campo.

O Galo voltou do intervalo com outra postura e pressionou em busca do gol. Dessa forma, Paulinho abriu o placar ao aproveitar uma sobra de bola na área, aos 16 minutos, após bela jogada de Huk pelo lado direito. O Fluminense buscou o empate, mas não estava com a pontaria em dia. No entanto, a estrela de Paulinho brilhou novamente e o atacante aproveitou assistência de Zaracho para marcar o segundo no jogo, desta vez aos 37 minutos. Na reta final da partida, Everson ainda fez uma grande defesa em finalização de Jhon Kennedy e assegurou o placar de 2 a 0.

Atlético-MG 2×0 Fluminense

30ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 28/10/2023, às 21h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens (Pavón, aos 34′ do 2t) e Zaracho (Igor Gomes, aos 44′ do 2t); Paulinho (Edenílson, aos 41′ do 2t) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Fluminense: Fábio; Guga (Yony González, aos 36′ do 2t), Marlon, David Braz (Daniel, aos 21′ do 2t) e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Thiago Santos (Arias, aos 21′ do 2t), Leo Fernández (Lelê, no intervalo) e Lima (Alexsander, aos 29′ do 2t); John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Paulinho, aos 16′ do 2t (1-0); Paulinho, aos 37′ do 2t (2-0)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).

Cartões amarelos: Jemerson, Rubens (CAM); Lelê (FLU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.