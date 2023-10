Vojvoda lamenta falta de sorte em vice da Sul-Americana

O Fortaleza esteve perto de conquistar o primeiro título internacional da história do clube, mas ficou com o vice da Sul-Americana ao perder para a LDU nos pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Um dos destaques da boa campanha do Leão, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a perda do título.

Durante entrevista coletiva após a partida, o técnico do Leão do Pici disse que o Fortaleza teve falta de sorte na disputa por pênaltis. Ao mesmo tempo, o argentino exaltou o trabalho feito pelo clube e garantiu que o Fortaleza segue em crescimento pelo trabalho feito nas últimas temporadas.

“Tivemos 1 a 0 no placar e tentamos muito pouco. Na final, se sustenta um pouco mais, aparecem os espaços para aproveitar. Estamos jogando uma final, adversário com potencial, tivemos a frente do placar nos pênaltis e não tivemos essa sorte de definir como nós queríamos. O adversário aproveitou os pênaltis e ficamos na segunda posição. Vamos continuar acreditando, lutando e crescendo”, afirmou Vojvoda.

“Enquanto ao torcedor, gratidão a eles. Parabenizar pela festa que fizeram. Mas agora é valorizar o caminho que fizemos e reforçar o trabalho que fazemos, corrigir os erros que cometemos também. O clube e os jogadores estão com uma dor, mas o clube tem uma estrutura sólida e vai continuar crescendo. O trabalho de dia a dia que seguramente vai fortalecer a todos”, completou.

