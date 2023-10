Vizela x Porto: escalações e onde assistir

Vizela e Porto se enfrentam, neste domingo (29), às 17h30, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Português. A partida que coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos na Primeira Liga terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming do Star+.

Como chega o Vizela?

Dessa maneira, o Vizela tem um objetivo definido nesta temporada 2023/24: evitar o rebaixamento no Campeonato Português. Ou seja, a equipe precisa encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória e somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Isto porque, o clube aparece na 15ª posição, com os mesmos seis pontos do Arouca, primeiro time dentro do Z3.

Como chega o Porto?

Por outro lado, o Porto volta suas atenções ao Campeonato Português após seu compromisso pela Champions. Na competição europeia, o Dragão está com seis pontos em três rodadas disputadas e segue vivo na briga pela classificação para as oitavas de final.

Dessa maneira, o Porto, que aparece na quarta posição com 19 pontos, pode chegar aos mesmos 22 pontos do líder Benfica em caso de vitória fora de casa neste domingo.

Vizela x Porto

9ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: domingo, 29/10/2023, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Futebol Clube de Vizela, em Vizela (POR)

Vizela: Buntic; Silva, Wilson, Anderson, Pereira; Nascimento, Busnic; Lacava, Samu, Moreira; Essende. Técnico: Pablo Villar

Porto: Costa; Mario, Mota, Cardoso, Evanilson; Baro, Gonzalez, Varela, Galeno; Pepe, Taremi. Técnico: Sergio Conceição

Onde assistir: ESPN e Star+

