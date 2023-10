Abel valoriza gol de Veiga, que deu vitória ao Palmeiras: ‘Voltar a ter confiança’

Abel Ferreira valorizou o gol anotado por Raphael Veiga, que definiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Bahia na noite deste sábado (28), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador analisou o confronto no Allianz Parque.

“É muito bom para ele voltar a ter confiança. Ele andava triste. Os torcedores não tem noção de quão agressivos são em alguns momentos. Nós todos falhamos. Ele falhou, eu falhei. Um jogador que já deu tanto ao clube. Há críticas que nos deixam magoados”, iniciou.

“Esse era um jogo para ficar mais de 3 ou 4, mas, infelizmente, não conseguimos ter a calma necessária. Se eu tenho a bola e meu colega tem melhores condições que eu, tenho que passar a bola. Jogar no Palmeiras requer responsabilidade”, continuou Abel.

O treinador português também fez elogios ao desempenho do árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima.

“Esse árbitro já nos apitou duas vezes. Foi no Internacional. Para mim, um dos melhores. Erra, sim, mas segue as leis. As leis do jogo são claras. Eu, particularmente, gosto deste árbitro”, destacou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (1/11), quando encara o Botafogo às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A seis pontos do time carioca, que lidera o Brasileirão e ainda tem dois jogos a menos, apenas a vitória interessa ao Verdão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.