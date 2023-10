Renato destaca poderio ofensivo do Grêmio em virada, mas faz alerta

Em jogo que contou com três viradas no Independência, o Grêmio levou a melhor sobre o América-MG por 4 a 3 e aparece no G4 do Brasileirão. O técnico tricolor destacou o desempenho ofensivo, enaltecendo o posto de melhor ataque do campeonato. Por outro lado, reconheceu que o time precisa evoluir para evitar sofrer tantos gols.

“Precisamos treinar mais, mas precisamos de mais tempo. Mas tem que ver duas coisas. Toda hora é uma equipe diferente. Hoje fomos dois zagueiros diferentes de novo. E outra que nosso time é muito ofensivo. Treinamos a parte defensiva, mas o entrosamento é importante. Conseguimos os três pontos. Sabemos que temos que melhorar na retaguarda. Mas ou eu recuo a equipe, ou vamos tomar gol, mas também vamos fazer”, avaliou o treinador.

Grêmio segue sofrendo gols em excesso

O Imortal largou em desvantagem e obteve a virada em apenas três minutos. Ainda na primeira etapa, o América-MG empatou e no começo do segundo tempo retomou a dianteira no placar. Mas, na reta final, os gaúchos alcançaram o triunfo. O destaque ficou por conta de Luis Suárez, com participação direta nos quatro gols.

“Estamos tomando muitos gols. Mas em compensação temos o ataque mais positivo do campeonato. O Botafogo é o líder disparado e o Grêmio tem o melhor ataque. Sei que precisamos continuar fazendo gols e tomar menos. Mas é difícil querer toda hora a mesma coisa. Fazemos o possível no pouco tempo que temos. Hoje o Grêmio está no G-4. Não é fácil brigar na parte de cima da tabela e estamos lá”, concluiu.

O Grêmio venceu a segunda de virada consecutiva e retornou ao grupo dos quatro melhores da competição. Contudo, torce por um tropeço do Athletico, que recebe o São Paulo em Curitiba, para fechar a rodada no G4.

O time de Porto Alegre volta a jogar como visitante na próxima quarta-feira (1/11), pela 31ª rodada do Brasileirão. O adversário será o Coritiba, às 20h, no Couto Pereira.

