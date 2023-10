Goiás x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Na Serrinha, em Goiânia, às 16h (de Brasília) deste domingo (29/10), o Goiás recebe o Vasco. Este jogo pela 29ª rodada do Brasileirão tem ares de decisão. Afinal, os times estão na zona de rebaixamento e precisam vencer para não se complicarem ainda mais da luta para escapar da degola. O Goiás é o 17º, com 31 pontos e o Vasco vem a seguir, com 30. O primeiro fora do Z4 é o Santos com 33. Assim, quem vencer pode sair da lista dos quatro últimos. Este jogo de extrema importância terá uma cobertura de ponta da Voz do Esporte, que prepara um pré-jogo a partir das 14h30 e terá a narração de Diego Mazur.