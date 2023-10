David Braz e Keno discutem durante jogo do Fluminense

A vitória do Atlético em cima do Fluminense por 2 a 0 gerou atrito entre dois jogadores tricolores. Afinal, Keno e David Braz discutiram no banco de reservas e precisaram ser separados pelos companheiros e membros da comissão técnica.

Discussão no Fluminense

Aliás, David Braz era titular em campo e precisou ser substituído no segundo tempo. A discussão aconteceu logo em seguida. Depois do desentendimento, os envolvidos ficaram afastados um do outro no banco de reservas.

O episódio aconteceu e morreu dentro de campo. Afinal, nenhum jogador tricolor quis revelar detalhes do desentendimento. Inclusive, Fernando Diniz contou que não estava presente no momento da confusão e afirmou que as partes já se resolveram.

“Eu não vi. Estou tomando conhecimento disso agora. Não é uma coisa que me incomoda. Eles se dão muito bem, e isso vai se resolver tranquilamente”, afirmou Fernando Diniz na entrevista coletiva do último sábado (28).

A equipe tricolor não vive um bom momento no Brasileirão. Afinal, são três derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. Assim, Fernando Diniz vem realizando os últimos ajustes antes da final da Libertadores. A decisão acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã.

O Fluminense entra em campo na próxima terça-feira (31), diante do Bahia, às 19h, na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está na oitava colocação do campeonato, com 45 pontos.

