Mbappé faz dois e provoca torcida do Brest na vitória do PSG

O PSG foi até Brest, neste domingo (29/10) pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Um belo gol de Zaire-Emery e outro de Mbappé indicavam mais uma fácil vitória sobre um velho freguês que perdeu todos os confrontos para o rival há mais de uma década. Contudo, o Brest desta temporada não é a sensação do Francês por acaso. Mounié e Le Douaron empataram o jogo. E a virada só não saiu por causa de milagres do goleiro Donnarumma. Mas, a camisa do PSG é pesada. No fim, um pênalti só confirmado pelo VAR deu a oportunidade para Mbappé fazer seu segundo gol no jogo e garantir a vitória por 3 a 2, e com uma comemoração que provou a torcida rival.

O resultado faz o PSG chegar aos 21 pontos, não deixando o líder Nice, com 22, desgarrar (mas ainda pode ver o Monaco chegar aos 23 pontos e assumir a ponta). O Brest, por sua vez, parou nos 15 pontos, em sexto lugar. Porém, ainda pode perder uma posição ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

PSG sai na frente

O primeiro tempo foi excelente, pois o Brest, em casa, não se furtou a buscar o jogo. O PSG, por sua vez, era eficaz nas jogadas em velocidade, com Mbappé muito ligado na partida. Aos 17, ele tocou para Zaire-Emery. O garoto de 17 anos que é um dos melhores do time na temnporada, mandou de fora da parea e fez belo gol. Aos 28, em contra-ataque, Mbappé recebeu pela esquerda, entrou na área e chutou. A bola bateu no marcado e enganou o goleiro Bizot. Contudo, um erro de marcação em bola parada deu a chance para Mounié diminuir o placar.

Brest busca o empate

No segundo tempo, um novo erro da defesa parisiense em bola parada, resultou no empate. Na cobnrança de escanteio pela direita, todos os jogadores do Brest estavam marcados. Exceto um, Le Douaron. Livre, nem precisou subir para cabecear e c olocar 2 a 2 no placar. O PSG tratou de partir para cima, mas deixando buracos na defesa. Num contra-ataque, Mounie finalizou para defesa incrivel de Donnarumma. Na sobra, Camara chutou para nova grande defesa do goleiro do PSG.

Mbappé decide

Aos 40, num ataque do PSG, Kolo Muani se chocou com o zagueiro Brassier. O árbitro foi ao VAR e deu a penalidade que Mbappé cobrou, o goleiro Bizot fez a defesa, mas a sobra ficou com o craque parisiense que mandou para a rede. Assim, garantiu a duríssima vitória sobre o Brest. Mas na comemoração provocou a torcida do Brest, levou amarelo e foi substituído por Luís Enrique para evitar maiores problemas. Emnfim, mais três pontos para a conta

Jogos da 10ª rodada do Francês

Sexta-feira (27/10)

Clermont 0x1 Nice

Sábado (28/10)

Reims 1×0 Lorient

Lens 4×0 Nantes

Domingo (29/1o)

Brest 2×3 PSG

Lille x Monaco – 11h

Montpellier x Toulouse – 11h

Metz x Le Havre – 11h

Rennes x Strasbourg – 13h

Olympique x Lyon- 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.