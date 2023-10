Felipão defende Jemerson após vaias: ‘Acho um absurdo’

Depois da vitória do Atlético em cima do Fluminense por 2 a 0, Felipão comentou sobre as vaias direcionadas ao Jemerson. O zagueiro acabou sendo criticado pela torcida no último sábado (28), em virtude do gol contra diante do Cruzeiro, na Arena MRV.

Fala, Felipão!

Apesar das cobranças da torcida, Felipão fez questão de defender Jemerson. O técnico rasgou elogios ao zagueiro atleticano, condenou as críticas ao defensor e afirmou que não se deve vaiar um jogador do próprio time.

“Fez uma boa partida, mas a torcida não esqueceu. Com 10 minutos estava vaiando (Jemerson). Isso é totalmente errôneo. Vaiam por que ele errou? Por quê ele foi cortar uma bola e fez um gol contra? O mundo está cheio de jogadores mundiais que erram e fazem gol contra. E aí a nossa torcida pega o nosso jogador, o nosso, não o deles, e vaia quando pega na bola? Acham isso correto? Acho um absurdo. Temos que valorizar os nossos. Ele jogou bem para caramba”, afirmou Felipão.

Pressão no Atlético

Aliás, Jemerson também comentou sobre as vaias depois do jogo. O zagueiro lamentou pelo gol contra, mas afirmou que segue confiante em fazer um bom trabalho no Galo. O defensor é formado nas categorias de base do clube mineiro e tem contrato até dezembro de 2024.

O Atlético entra em campo na próxima quarta-feira (01), diante do Fortaleza, às 21h30, no Castelão, pelo Brasileirão. Assim, os jogadores alvinegros vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato. O Galo está na sexta colocação, com 49 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.