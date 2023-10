Vasco reencontra rival que causou interdição e demissões no primeiro turno

Enfrentar o Goiás traz memórias recentes difíceis para o Vasco. No primeiro turno do Brasileirão, o adversário deste domingo, às 16h, na Serrinha, derrotou o time carioca por 1 a 0, em São Januuário. Com isso, desencadeou uma crise no Cruz-Maltino.

Afinal, o então técnico Maurício Barbieri foi demitido no dia seguinte e uma série de incidentes também causou a interdição no estádio. Dessa forma, o Vasco não pode ter torcida durante cerca de três meses e só liberou a venda de ingressos com um acordo com o Ministério Público. Agora, a equipe chega novamente em situação difícil na luta contra o rebaixamento.

