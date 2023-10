Everton vai até Londres e surpreende West Ham

Neste domingo (29/10), em Londres, o torcedor do West Ham foi em peso ao Estádio Olímpico, confiante na vitória de seu time sobre o Everton. Afinal, seu time, muito superior tecnicamente, recebia um rival em crise, próximo da zona de rebaixamento e que pode perder 12 pontos por fair play financeiro, o que o afundaria na lanterna. Mas, em campo, o quie ele viu foi o West Ham confuso, com o brasileiro Paquetá tentando a todo custo criar jogadas, mas sem sucesso. Para piorar, no início do segundo tempo, Calvert-Lewin fez um golaço, definindo uma vitória por 1 a 0 que parecia improvável para o time de Liverpool.

Veja aqui a tabela de classificação do Inglês

Os três pontos lavam a alma do Everton, que vai aos dez pontos, abrindo frente dos times do Z3. Para o West Ham, uma ducha de água fria para o time, parado nos 14 pontos e mais longe do grupo que briga pela zona das ligas europeias.

O jogo foi bem abaixo do esperado. O West Ham teve a bola (62%), mas nenhuma objetividade. O Everton, mesmo ser ter posse, foi muito mais objetivo. O número de finalizações provam isso. Enquanto o West Ham finalizou 13 vezes e apenas três no alvo (duas nos minutos finais, quando pressionava), o time visitante deu dez chutes, cinco perigosíssimos. Um deles foi no travessão e teve golaço de Calvert-Lewin aos seis minutos do segundo tempo. O atacante recebeu na meia-lua da área, deu um corte espetacular no marcador e bateu sem chance para Aréola.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/10)

Crystal Palace 1×2 Tottenham

Sábado (28/10)

Chelsea 0x2 Brentford

Arsenal 5×0 Sheffield United

Bournemouth 2×1 Burnley

Wolverhampton 2×2 Newcastle

Domingo (29/10)

West Ham 0x1 Everton

Brighton x Fulham – 11h

Aston Villa x Luton Town – 11h

Liverpool x Nottingham Forest – 11h

Manchester United x City – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.