Pais de Luis Díaz são sequestrados na Colômbia; entenda

Luis Díaz vivenciou uma situação extremamente desagradável na tarde do último sábado (28). Afinal, os pais do atacante, Luis Manuel e Sileníz, acabaram sendo sequestrados na Colômbia. Os parentes do jogador estavam em um posto de gasolina em La Guajira, quando foram abordados por homens armados.

Sequestro na Colômbia

Aliás, os pais do atacante estavam indo para Los Olivos, bairro onde moram, quando foram surpreendidos pelos bandidos. A mãe do jogador acabou sendo resgatada horas depois do sequestro. No entanto, as autoridades seguem na busca pelo pai.

“Em operação em Barrancas, a mãe de Luis Diaz foi resgatada, continuamos a busca pelo pai”, publicou Gustavo Petro, presidente da Colômbia, nas redes sociais.

Força, Luis Díaz!

A Federação Colombiana fez questão de prestar solidariedade ao atacante depois do episódio. Afinal, Luis Díaz é um dos principais jogadores do país e disputou jogos pela Colômbia nos últimos anos.

“A Federação Colombiana de Futebol rechaça a situação de segurança que atravessam os pais do nosso jogador Luis Díaz. Da FCF expressamos a nossa solidariedade para com ele e toda a sua família e apelamos às autoridades competentes para que atuem o mais rapidamente possível para resolver a situação.”

Aliás, Luis Díaz é revelado pelas categorias de base do Junior Barranquilla (Colômbia) e também teve uma passagem pelo Porto (Portugal). O jogador chegou ao Liverpool no começo do ano passado e vem sendo um dos destaques desta temporada.

