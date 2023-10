Flamengo completa um ano sem conquistar títulos

O Flamengo completou uma marca impactante neste sábado (29). Afinal, faz um ano que os jogadores rubro-negros não conquistam um título pelo clube. A última conquista aconteceu no dia 29 de outubro de 2022, em Guayaquil (Equador).

Título da Libertadores

Flamengo e Athletico-PR se enfrentavam pela final da Libertadores. O Mengo vinha de uma vice-campeonato doloroso diante do Palmeiras e queria ser campeão para dar uma resposta positiva para torcida. O Furacão, por outro lado, fazia uma campanha surpreendente na edição e estava em busca do título inédito da competição.

Com gol de Gabigol, Flamengo conseguiu uma vitória diante do Athletico e acabou sendo campeão da Libertadores em 2022. Apesar do título, os dirigentes rubro-negros optaram por não continuar com Dorival e iniciar um novo trabalho faltando poucos meses para disputa do Mundial.

Jejum do Flamengo

O time não conseguiu repetir as boas atuações depois da Libertadores em 2022. Afinal, os jogadores rubro-negros colecionaram fracassos e não conquistaram nenhum título em 2023. Assim, Tite agora luta para fazer um trabalho digno nesta reta final de temporada. O treinador chegou em outubro deste ano e tem contrato até dezembro de 2024.

Após tropeçarem no Carioca, Mundial, Supercopa, Recopa, Libertadores e Copa do Brasil, os jogadores rubro-negros agora se concentram na disputa do Brasileirão. O Flamengo está na quinta colocação, com nove pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do campeonato. No entanto, ainda existem chances matemáticas de título.

