Com homenagem a Luis Díaz, Liverpool vence Nottingham

O Liverpool venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste domingo (29/10), em jogo marcado por homenagens ao atacante Luis Díaz, que passa por drama familiar. Neste duelo pela décima rodada do Inglês, Diogo Jota, Darwin Núñez e Salah marcaram. Na comemoração de seu tento, Jota mostrou a camisa 17, de Luis Días sob aplausos da torcida e dos companheiros. O colombiano foi retirado da lista dos jogadores que iriam para o confronto. Afinal, seus pais foram sequestrados na Colômbia (mas até o encerramento desta partida, a sua mãe já tinha sido liberada).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Salah foi o grande destaque, participando das principais jogadas, criando os lances que resultaram nos gols dos companheiros e fazendo o tento que fechou o placar. Em lance que ganhou um presente do goleiro do Nottingham, Matt Turner. O Liverpool, com 23 pontos, segue no G4. Mas o Nottingham, que vinha de três empates, tem dez pontos, em 16º lugar.

Liverpool demora, mas abre o ferrolho

Como é tradicional, o Nottingham se fechou na defesa e tentou evitar ao máximo os arremates do Liverpool. Deu certo até os 30 minutos, momento em que Darwin Núñez teve a primeira chance clara para o Liverpool, um chute quase sem ângulo, pela direita, que o goleiro Matt Turner. Mas, aos 31, saiu o gol. O Nottingham perdeu a bola no ataque e o time da casa armou uma rápida trama, lançando Salah. Este deu para Darwin, que chutou para defesa parcial de Turner. Contudo, a sobra ficou com Jota, que celebrou homenageando Luis Días. Três minutos depois, Salah, sempre pela direita, avançou e rolou para Szoboslai. Seu cruzamento foi no pé Darwin Núñez: 2 a 0.

Salah ganha gol de presente

No segundo tempo nada mudou. Afinal, o Nottingham quase não atacava (25% de posse). E quando aparecia na frente, perdia a bola. Foi assim aos 32 minutos. O Liverpool retomou a jogada e Salah recebeu um lançamento. O goleiro Matt Turner saiu da área para tentar rechaçar. Mas perdeu o tempo da bola e foi encoberto de forma patética. Dessa forma, Salah, com o gol vazio, mandou para a rede e fechou o placar em 3 a 0. O Nottingham, que só finalizou quatro vezes, teve uma única chance real, no fim. Elanga acertando o travessão.

Jogos da 10ª rodada da Premier League

Sexta-feira (27/10)

Crystal Palace 1×2 Tottenham

Sábado (28/10)

Chelsea 0x2 Brentford

Arsenal 5×0 Sheffield United

Bournemouth 2×1 Burnley

Wolverhampton 2×2 Newcastle

Domingo (29/10)

West Ham 0x1 Everton

Aston Villa 3×1 Luton Town

Liverpool 3×0 Nottingham Forest

Brighton x Fulham

Manchester United x City – 12h30

