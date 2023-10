Jogador é preso por transportar cocaína; entenda

Luiz Claudio, mais conhecido como “Chicago”, acabou sendo preso na noite do último sábado (28), em Terenos (MS). O zagueiro do Corumbaense estava transportando cocaína na mala durante uma viagem da delegação. O elenco estava indo disputar um jogo contra São Gabriel, em Campo Grande – MS.

LEIA MAIS: Garrincha recebe homenagens no dia em que completaria 90 anos

Assim, Chicago estava carregando dez quilos de drogas na mala. O zagueiro não havia sido relacionado para partida e estava indo apenas para realizar exames clínicos em Campo Grande – RS. O jogador sofreu uma infarto nas últimas semanas e vinha recebendo cuidados especiais desde então.

Na época, Chicago foi encaminhado para realizar os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, acabou sendo transportado ao Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande (HRMS). O defensor ficou afastado dos gramados depois do episódio.

Aliás, Chicago acabou sendo pego em flagrante depois que um dos pneus do ônibus furou no meio da estrada. Assim, Corumbaense emitiu uma nota nas redes sociais e afirmou que não compactua com o episódio.

“O clube esclarece que não compactua com tal conduta praticada pelo atleta, e que adotará as medidas jurídicas cabíveis. O clube ainda prestará auxílio jurídico inicialmente ao atleta”, publicou Corumbaense nas redes sociais.

Assim, Corumbaense e São Gabriel se enfrentam neste domingo (30), em Campo Grande – RS. No entanto, Chicago não poderá sequer marcar presença no estádio. Afinal, ele está preso por posse de cocaína e precisará prestar esclarecimentos para as autoridades.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.